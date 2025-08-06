Рубио: урегулирование конфликта на Украине потребует еще много работы

Встреча спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным была продуктивной, добавил американский госсекретарь

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина была продуктивной, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит проделать еще много работы. Об этом заявил 6 августа в интервью телеканалу Fox Business американский госсекретарь Марко Рубио.

"Сегодня был хороший день, но впереди еще много работы. Нам необходимо преодолеть еще много препятствий, мы надеемся сделать это в ближайшие дни и часы", - сказал он, добавив, что встреча Уиткоффа с Путиным "была продуктивной".