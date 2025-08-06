Госсекретарь США заявил, что нужно пройти долгий путь, чтобы понять, как положить конец конфликту

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что на определенном этапе переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть объявлено о прекращении огня. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox Business 6 августа.

"В какой-то момент прекращение огня должно стать частью этого процесса, потому что трудно вести переговоры о деталях окончательного мирного соглашения, когда вы стреляете друг в друга", - сказал госсекретарь США.

"Поэтому я думаю, что необходимо добиться достаточного прогресса и наметить общие контуры того, как закончится война, чтобы в идеале перейти к кратковременному прекращению огня и использовать это время для окончательного урегулирования конфликта", - пояснил он.

"Но я действительно считаю, что нужно пройти долгий путь, чтобы понять, как положить конец войне", - добавил Рубио.