Вашингтон сравнит требования Москвы с позицией Киева и Европы, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Администрация США теперь лучше понимает условия, при которых Россия готова пойти на урегулирование по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио 6 августа в интервью телеканалу Fox Business.

"Я думаю, что теперь у нас есть лучшее понимание условий, при которых Россия готова закончить войну", - сказал он. "Теперь нам предстоит сравнить это с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь, конечно, украинцы", - добавил госсекретарь.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры его спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным 6 августа были очень продуктивными, на них удалось достичь значительного прогресса. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Уиткофф утром 6 августа был принят Путиным. По словам Ушакова, состоялся полезный и конструктивный разговор, российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу и получила соответствующие сигналы от Трампа.