Госсекретарь США добавил, что пока не может сообщить, сколько на это понадобится времени

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Возможность встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от прогресса, которого удастся достичь в сближении позиций сторон в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил 6 августа госсекретарь США Марко Рубио.

"Не знаю, состоится ли она (встреча - прим. ТАСС) на следующей неделе или нет, это еще предстоит выяснить. Полагаю, что это будет зависеть от того, какого прогресса удастся достичь, - сказал шеф американской дипломатии в интервью телеканалу Fox Business. - Многое будет зависеть от того, насколько мы сможем сблизить позиции сторон, сможем ли добиться прогресса <...>. Не думаю, что можно проводить встречу на уровне лидеров, если позиции недостаточно близки, так как никакого толка от этой встречи не будет".

Рубио добавил, что пока не может сообщить, сколько времени понадобится на достижение прогресса по данному вопросу. "Это может занять несколько часов, дней или, честно говоря, даже недель. Мы не знаем, но мы собираемся пробовать", - заявил он, добавив, что Вашингтон намерен в ближайшие несколько дней "провести переговоры с европейскими союзниками и украинцами", чтобы понять, какого прогресса в сближении позиций сторон можно добиться.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источник, что Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с российским коллегой, а вскоре после этого - трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского.

В Белом доме пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту публикацию в NYT и уточнить, соответствует ли действительности информация о таких пожеланиях Трампа.