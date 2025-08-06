Глава Белого дома также считает, что президент России и Владимир Зеленский проведут переговоры

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине и проведения им встречи с главой российского государства Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил в среду журналистам в Белом доме.

"Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча", - сказал Трамп. "Есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают", - отметил президент США, отвечая на вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на проведение переговоров. "Мы пока не решили, где [будет встреча], но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным", - добавил он, имея в виду состоявшуюся 6 августа встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.

"И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь", - подчеркнул Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине. "Это долгий путь. Он по-прежнему долгий", - добавил президент.

Трамп 6 августа заявил, что встреча Путина и Уиткоффа была очень продуктивной, на ней достигнут большой прогресс. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, разговор Путина и Уиткоффа был полезным и конструктивным. Как уточнил Ушаков, российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от Трампа.

Газета The New York Times выступила с утверждением со ссылкой на источник, что Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с Путиным, а вскоре после этого - трехстороннюю встречу с участием Зеленского.