Трамп: срок договоренностей по Украине истекает, но идут серьезные переговоры

Президент США не упомянул возможные санкции или другие последствия для РФ в случае, если договоренности не будут достигнуты, сместив акцент на идущий переговорный процесс

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что установленный им ранее срок для достижения договоренностей по Украине приближается к концу, однако указал на проходящие в настоящее время "очень серьезные переговоры". Соответствующее заявление он сделал в среду, общаясь с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос, придерживается ли он ранее установленного 10-12-дневного срока для России, американский лидер сказал: "Да, мы уже почти подошли к нему". "Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это", - добавил он.

Трамп не упомянул возможные санкции или другие последствия для РФ в случае, если договоренности не будут достигнуты в указанный срок, сместив акцент на идущий переговорный процесс.