Yonhap: армии Южной Кореи и США проведут масштабные учения 18-28 августа

Тренировки будут отражать реалистичные угрозы и предназначены для повышения боеспособности союзников во всех сферах, сообщили представители вооруженных сил двух стран

СЕУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея и США проведут ежегодные масштабные учения Ulchi Freedom Shield 18-28 августа. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Представители вооруженных сил двух стран отметили, что тренировки будут отражать реалистичные угрозы и предназначены для повышения боеспособности союзников во всех сферах. "Учения поспособствуют межведомственной координации внутри правительства Республики Корея, призванной укрепить навыки кризис-менеджмента на национальном уровне, повысить навыки реагирования в сфере гражданской обороны и уровень безопасности в киберсфере", - заявили военные двух стран.

По их словам, Ulchi Freedom Shield поспособствуют лучшей готовности южнокорейского правительства к действиям в военных условиях. Во время Ulchi Freedom Shield Южная Корея традиционно проводит тренировки по гражданской обороне, в том числе на общенациональном уровне, когда отрабатываются действия при воздушной тревоге.

Помимо полевых маневров, Ulchi Freedom Shield включают в себя командно-штабные учения с помощью компьютерной симуляции. Агентство Рёнхап указывает, что в этом году половина полевых маневров (20) может быть перенесена на сентябрь. Ранее министр объединения Чон Дон Ён сказал, что предложит президенту сократить масштабы учений Ulchi Freedom Shield.

В прошлом году в учениях принимали участие около 19 тыс. южнокорейских военнослужащих, состоялось 48 полевых тренировок, в том числе с боевыми стрельбами. В Пхеньяне такие учения традиционно называют "репетицией вторжения в КНДР". Республика Корея и США настаивают на оборонительном характере маневров.