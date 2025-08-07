Сейчас монгольские самолеты не летают в РФ, но российские авиакомпании возят пассажиров из Иркутска и Красноярска

УЛАН-БАТОР, 7 августа. /ТАСС/. Российская сторона предложила возобновить прекращенные во время пандемии коронавируса регулярные авиарейсы между Улан-Батором и Москвой. Об этом сообщил министр дорожного и транспортного развития Монголии Борхуугийн Дэлгэрсайхан во время общественного обсуждения бюджета отрасли на 2026 год.

"Российская сторона предложила возобновить регулярный авиарейс по маршруту Улан-Батор - Москва - Берлин, закрытый во время пандемии коронавируса. Мы можем принимать самолеты, принадлежащие только РФ, потому что не можем принимать самолеты, которые находятся в собственности третьей стороны", - сказал министр.

Он напомнил, что сейчас монгольские самолеты не летают в РФ, но российские авиакомпании возят пассажиров из Иркутска и Красноярска. В частности, "Аэрофлот" в 2024 году на основании соглашения с красноярской "Красавиа" открыл новое направление в Улан-Батор. "У Монголии только два географических соседа - Китай и Россия, с которыми мы обязаны жить в гармонии. Наша страна импортирует необходимые нефтепродукты из РФ, которая недавно приняла решение прекратить экспорт бензина в другие страны. Но этот запрет не касается Монголии", - уточнил министр.

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар поручил каждому министру провести двухэтапные консультации с общественностью по проекту бюджета страны на 2026 год. Особое внимание уделят сокращению расходов, которое вызывает недовольство населения.