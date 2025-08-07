За пять дней число грузовиков с помощью ООН должно было достичь 800, однако Израиль пропустил только 188, сообщается в документе ЕК

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Израиль с 31 июля по 4 августа пропустил в Газу в четыре раза меньше грузовиков с гуманитарной помощью ООН, чем он обещал Евросоюзу. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии, который она направила правительствам стран ЕС.

"С 31 июля по 4 августа ООН и гуманитарные партнеры сообщили о разгрузке в Газе 188 грузовиков с помощью", - говорится в документе. На переговорах с ЕС было согласовано обязательство пропускать ежедневно не менее 160 грузовиков. За пять дней их количество должно было достичь 800.

В документе отмечается, что Израиль сообщил о пропуске за этот период 737 грузовиков в Газу, однако в его подсчеты включены машины, осуществляющие коммерческие перевозки, а не только грузовики с помощью ООН.

Евросоюз испытывает давление со стороны мигрантских диаспор в Европе и политических сил, поддерживающих Палестину, которые требуют принятия хотя бы символических мер против Израиля, включая личные санкции против представителей израильского руководства или приостановку действия Соглашения об ассоциации Израиля и ЕС.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в конце июля согласовала с правительством Израиля ряд обязательств, включая объемы пропускаемой помощи, чтобы избежать введения рестриктивных мер против этой страны.