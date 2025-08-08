Знаур Гассиев подчеркнул, что Россия на протяжении всей истории постсоветского периода оказывала помощь республике

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудничество России и Южной Осетии в оборонной, научно-экономической и культурно-образовательной сферах, а также размещение на территории республики подразделений российских Вооруженных сил являются для страны гарантом прочного мира и стабильности. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил посол Республики Южная Осетия в РФ Знаур Гассиев.

"Ситуация кардинально изменилась после 26 августа 2008 года, когда Россия объявила о признании независимости и государственного суверенитета Республики Южная Осетия. Для народа республики это было величайшим событием, окончательно определившим курс на построение полномасштабного экономического, культурного и стратегического партнерства между Южной Осетией и Россией. Размещение на территории республики подразделений российских Вооруженных сил, подписание ряда важных документов о сотрудничестве в таких сферах, как оборона и безопасность, образование и культура, наука и экономика, - все это принесло нам прочный мир и стабильность", - сказал он.

Гассиев подчеркнул, что Россия на протяжении всей истории постсоветского периода оказывала помощь Южной Осетии. "Мне видится весьма важным, что по прошествии лет, отделяющих нас от той страшной трагедии [вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию], у граждан Южной Осетии изменилось восприятие жизни, в сознании народа постепенно происходит переход с военного уклада к мирному. Миротворческие усилия России в июне 1992 года, оказание постоянной гуманитарной помощи, ключевая роль в послевоенном восстановлении и, наконец, принуждение Грузии к миру в августе 2008 года - навсегда останется в памяти поколений народа Осетии", - добавил посол.

Гассиев также напомнил, что одним из механизмов для обеспечения безопасности в Закавказье остаются и Женевские дискуссии, которые впервые прошли 17 лет назад. По словам посла, именно они позволяют проводить прямой диалог между Южной Осетией, Абхазией и Грузией. "В рамках Женевских дискуссий, помимо других вопросов, югоосетинская сторона добивается выработки и подписания с Грузией двусторонних юридически обязывающих соглашений о неприменении силы. Мы стремимся к реализации наших мирных инициатив и поддержания прямого диалога между Цхинвалом и Тбилиси", - подчеркнул Гассиев.

Мемориальные мероприятия

В этом году в Южной Осетии традиционно пройдут мемориальные мероприятия, приуроченные к 17-летней годовщине грузинской агрессии. Гассиев сообщил, что с утра 8 августа во всех храмах республики проведут панихиды по погибшим. Кроме того, состоится церемония возложения цветов и венков к местам гибели защитников Южной Осетии, а также к памятнику, находящемуся возле расстрелянной грузинскими войсками казармы российских миротворцев. "Пять дней героический народ Южной Осетии пытались стереть с лица земли. Россия встала на защиту южных осетин, по праву считающихся частью Русского мира", - сказал Гассиев.

О конфликте

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, грузинские войска предприняли попытку взять под контроль Цхинвал. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.