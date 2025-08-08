Издание считает, что эта встреча заставит понервничать Украину, так как пока не ясно, "какую цену за эту потенциальную разрядку пожелает заплатить президент США

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, напоминающая по формату американско-советские саммиты времен холодной войны, может привести к снятию напряженности в отношениях между Москвой и Западом. Такое мнение высказывает канадская газета The Globe and Mail.

"То, что началось с американского экономического давления, призванного заставить Россию заключить мир с Украиной, а затем переросло в бряцание ядерным оружием, в конечном итоге привело к очень похожей на времена холодной войны встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, от [итогов] которой будет зависеть дальнейшее будущее Украины", - пишет газета. Издание считает, что "эта встреча лидеров может стать шансом для снятия напряженности [между Москвой и Западом]", при этом она заставит понервничать Украину, так как пока не ясно, "какую цену [за эту потенциальную разрядку] пожелает заплатить Трамп".

Президент РФ Владимир Путин 6 августа принял в Кремле спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.