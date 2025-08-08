Президент Белоруссии отметил, что отношения Минска и Вашингтона ухудшились после начала СВО

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Отношения Белоруссии и США всегда были хорошими, однако после начала специальной военной операции они ухудшились. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

"У нас всегда были хорошие отношения с США, а с некоторыми послами я играл в одной команде в хоккей", - сказал Лукашенко.

По его словам, отношения между Минском и Вашингтоном ухудшились после начала СВО. Он также рассказал, что Белоруссии в тот период пришлось провести операцию по освобождению захваченных на Украине водителей большегрузов.