Лукашенко готов организовать трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Зеленского

По словам президента Белоруссии, российский лидер с удовольствием бы встретился с американским президентом в Минске

МИНСК, 8 августа /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американскому журналу Time подтвердил готовность организовать переговоры президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает агентство БелТА.

"Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева. Определились - через месяц будет эта встреча. Первый день - американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова... Это будет выглядеть достойно", - уверен глава государства.

По словам Лукашенко, Владимир Путин с удовольствием бы встретился с Дональдом Трампом в белорусской столице. Останется доволен встречей и американский лидер, уверен президент Белоруссии.