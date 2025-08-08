Президент республики подчеркнул, что у двух стран теснейшие отношения

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Запад не должен лезть в отношения Минска и Москвы, которые не под силу разорвать недобросовестным политикам из ЕС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У нас с Россией союзнические отношения. Они все оформлены договорами. И все, что мы пообещали, - до [специальной] военной операции, во время военной операции, после, - мы это неукоснительно будем соблюдать. Какие-то западные европейцы или прочие, даже американцы, в наши отношения с Россией пусть не лезут", - сказал белорусский лидер в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный".

Он добавил, что у Белоруссии и России теснейшие отношения. "Разорвать их никто не может, особенно болтуны Европейского союза", - отметил Лукашенко.