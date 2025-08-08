Президент Белоруссии подчеркнул, что эта граница будет "усиленная охрана с одной и с другой стороны"

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Александр Лукашенко надеется, что после завершения СВО на месте линии соприкосновения будет обычная граница, а не демилитаризованная зона.

"Можно договориться, что с одной и с другой стороны будет демилитаризованная, а на самом деле правильно - милитаризованная, зона - километр, два или пять. Это ужас", - сказал он.

"Да, мертвая зона, - продолжил он. - Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Будет обычная граница. Да, усиленная охрана с одной и с другой стороны. Но в этой зоне можно работать. Ведь у нас сейчас и в советские времена была пограничная зона. Туда въезд был запрещен. А если разрешен, то с определенным пропуском, разрешением и так далее. Но там жили люди. Поэтому это вопрос договоренностей. И потом, жизнь отрегулирует. И границы потом могут быть убраны".

Отвечая на вопрос, что нужно, чтобы была обычная граница, Лукашенко сказал: "Надо договориться, чтобы условия были определены. Ты можешь это, не можешь это. А ты можешь это, не можешь это. Чуть нарушил - ответственность должна быть жесточайшая".

"Путин на это пойдет быстрее, чем Зеленский. Он сильнее, мощнее", - констатировал президент Белоруссии.