В столице республики 7 и 8 августа проходят траурные мероприятия, посвященные годовщине вооруженной агрессии Грузии в августе 2008 года

ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Акция "Святые места нашей памяти" прошла в Южной Осетии в годовщину вооруженной агрессии Грузии в августе 2008 года. В память о павших жители республики возложили цветы и венки к местам гибели защитников Цхинвала и памятнику у расстрелянной казармы российских миротворцев, передает корреспондент ТАСС.

В Цхинвале 7 и 8 августа проходят траурные мероприятия, посвященные 17-й годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии. В мемориальном комплексе "Защитникам Южной Осетии" в ночь на 8 августа прошла акция-реквием по погибшим, в которой приняли участие более 4 тыс. человек.

Жители республики, представители общественности, политики и руководство Южной Осетии во главе с президентом Аланом Гаглоевым, а также российские дипломаты во главе с послом Маратом Кулахметовым и другие официальные лица возложили цветы к памятнику, установленному у расстрелянной казармы российских миротворцев. В ночь на 8 августа 2008 года именно российские миротворцы первыми приняли удар агрессора на себя. Власти республики оставили расстрелянную казарму нетронутой как музей "Живое свидетельство геноцида".

"Война "08.08.08" стала для нас страшным испытанием, но она же показала всему миру нашу решимость жить свободно и независимо", - сказал ТАСС в ходе акции премьер-министр республики Константин Джуссоев. Он подчеркнул, что осетинский народ никогда не забудет, тех кто отдал свои жизни за свободу и независимость и будет всегда чтить их память.

Также участники памятных мероприятий возложили цветы к памятнику Героя России майора Дениса Ветчинова, установленному на месте его гибели. В августе 2008 года Ветчинов грамотно организовал оборону и отход вверенного ему подразделения, и уже получив ранения, ценой собственной жизни вывел из-под огня группу журналистов, работавших в то время в регионе.

Музей под открытым небом

В этот день по традиции жители республики, родные погибших беженцев и представительная делегация во главе с президентом страны посетили "Музей сожженных душ " и возложили венки и цветы к центральному монументу музея. "Музей сожженных душ" находится в селении Тбет в нескольких километрах к западу от Цхинвала, у въезда на Зарскую дорогу - единственную дорогу, которая в августе 2008 года вела из Цхинвала в Россию. Он расположен под открытым небом и представляет собой круг из искореженных машин, расстрелянных вместе с беженцами, пытавшимися выехать из города во время нападения, а в центре круга расположены монументы - "Дерево скорби" и "Скорбящее сердце". Здесь же на Зарской дороге 9 августа 2008 года погибли родители президента Алана Гаглоева, которые пытались выехать из осажденного Цхинвала.

В рамках акции гирлянду славы возложили и к мемориалу сотрудникам ОМОН МВД Южной Осетии, которые пали смертью храбрых, преградив путь грузинским агрессорам на подступах к столице. Всего участники акции посетили восемь мест, где сражались и пали смертью храбрых защитники Цхинвала.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.