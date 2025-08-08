Президент Белоруссии не исключил такой шаг с целью достижения каких-либо договоренностей

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность помилования осужденных за организацию массовых беспорядков представителей белорусской оппозиции или других заключенных, если это будет необходимо для достижения каких-либо договоренностей.

"Все может быть. Это наши договоренности", - сказал он в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала "Первый информационный", отвечая на вопрос, возможно ли, в частности, помилование Марии Колесниковой.

При этом он подчеркнул, что состоявшееся в июне освобождение 14 заключенных, среди которых был муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей, стало результатом договоренности Минска и Вашингтона. По его словам, выехавшие из страны представители белорусской оппозиции не участвовали в переговорах о помиловании. "Хочу заметить. Наши эти беглые - я их оппозицией не считаю, оппозиция это внутри <...> - никакого отношения к этому не имеют. <...> Это наши договоренности с американцами", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что эти договоренности не разглашаются. "Я их предупредил - если только вы где-то скажете, я буду вынужден озвучить все наши позиции. Американцы это соблюдают", - сказал Лукашенко, отметив, что помиловал тех заключенных, "кого просили американцы", за исключением Тихановского, решение по которому принимал он сам.

Он напомнил, что ранее согласился помиловать приговоренного в Белоруссии к высшей мере наказания гражданина Германии, чтобы состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. "Если вы не можете с россиянами осуществить обмен из-за одного человека, - я его помиловал и передал. Были конкретные цели", - подчеркнул белорусский лидер. 1 августа 2024 года в Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и Западом, в нем участвовал помилованный в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер.

В июне 2025 года в Вашингтоне сообщили, что власти Белоруссии отпустили на свободу 14 заключенных. Среди них был Сергей Тихановский, который в 2021 году был приговорен к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков.