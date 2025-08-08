По данным агентства, американский лидер Дональд Трамп также подпишет с Ереваном и Баку соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли, инфраструктуры, технологий

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Представители Армении и Азербайджана подпишут 8 августа в американской столице договоренность о мире. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

"Речь идет не только об Армении. И не только об Азербайджане. Речь идет обо всем регионе, и они знают, что этот регион считается более безопасным и процветающим при президенте [США Дональде] Трампе", - приводит агентство ее слова.

Келли добавила, что Трамп также подпишет с Арменией и Азербайджаном соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли, инфраструктуры, технологий, а также о взаимодействии по линии пограничных ведомств.

Трамп проведет в Вашингтоне встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По их итогам стороны сделают совместное заявление.