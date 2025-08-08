Reuters: Вэнс провел неформальную встречу с главой МИД Британии во время отпуска

Окружение вице-президента США описывает поездку как "рабочий визит", который предполагает участие в нескольких официальных мероприятиях и посещение культурно-исторических объектов

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с семьей в отпуск в Великобританию, где проведет ближайшие несколько дней с семьей. Как сообщило агентство Reuters, он остановился в загородной резиденции главы британского МИД Дэвида Лэмми Чивнинг-хаус, расположенной к югу от Лондона.

По его информации, с утра политики отправились на рыбалку. Позже они проведут неформальные переговоры по Украине, конфликту в секторе Газа и торговле. Согласно Reuters, Вэнс останется в Чивнинг-хаус на две ночи. Отмечается, что недалеко от резиденции собрались пару десятков пропалестинских активистов, которые выступили против визита вице-президента США в Великобританию.

Как указало агентство, окружение Вэнса описывает поездку как "рабочий визит", который подразумевает участие в ряде официальных мероприятий и встреч и посещение культурно-исторических объектов. Ожидается, что вице-президент США, в частности, встретится с размещенными в королевстве американскими военнослужащими. При этом планы отпуска также предполагают остановку на несколько дней в живописном регионе Котсуолдс на юго-западе Англии.

В начале года Лэмми вместе со своей женой посетил официальную резиденцию вице-президента США в Вашингтоне. Как писала газета The Daily Telegraph, политики нашли общий язык ввиду скромного происхождения и на почве христианской веры. Вэнс прибыл в Великобританию вместе со своей женой Ушей, которая окончила магистратуру Кембриджского университета, и тремя детьми.