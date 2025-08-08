Премьер Израиля подчеркнул, что целью является не оккупация Газы, а освобождение ее от власти ХАМАС и создание условий для формирования там мирного правительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил разочарование в связи с решением правительства ФРГ приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю и назвал этот шаг "поощрением терроризма". Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

"Нетаньяху провел телефонный разговор с канцлером Мерцем и выразил глубокое разочарование его решением ввести эмбарго на поставки вооружений Израилю. Вместо того чтобы поддержать справедливую войну Израиля против ХАМАС, террористической группировки, совершившей самое жестокое нападение на еврейский народ со времен Холокоста, Германия фактически поощряет терроризм, вводя оружейное эмбарго против Израиля", - говорится в заявлении. В ходе беседы Нетаньяху подчеркнул, что "цель Израиля - не оккупация Газы, а освобождение ее от власти ХАМАС и создание условий для формирования там мирного правительства", продолжили в канцелярии.

Ранее Мерц заявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, которые тот может применять в секторе Газа. Свое решение он обосновал "еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых в четверг вечером было принято кабинетом министров Израиля". Кроме того, Израиль, по словам канцлера ФРГ, должен значительно улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Мерц также вновь призвал власти еврейского государства не предпринимать шаги по аннексии Западного берега реки Иордан.