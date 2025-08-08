Договоренность между Азербайджаном и Арменией будет иметь огромное значение для американского бизнеса, отметили в администрации США

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на то, что Россия, Иран и Китай понесут потери в результате сделки между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Вашингтона, предусматривающей создание нового транспортного коридора. Об этом заявил на специальном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

По его словам, важные торговые потоки между Азией и Европой проходят во многом через Россию и Иран, а после сделки между Арменией и Азербайджаном значение этого региона в таком транзите возрастет. "Президент Трамп убрал политику из картины и дал возобладать здравому смыслу. Это будет иметь огромное значение для американского бизнеса и, честно говоря, для энергетических ресурсов в Европе. Проигравшими здесь являются Китай, Россия и Иран", - утверждал он.

"Если вы смотрите на сигнал, который это посылает, то он говорит о том, что единственная сверхдержава в мире ведет себя как единственная сверхдержава в мире", - полагает американский чиновник. Он также подверг сомнению миротворческие усилия, которые предпринимала в регионе Россия.

Как ранее заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, лидеры Азербайджана, Армении и США Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Дональд Трамп примут 8 августа совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования между Баку и Ереваном и создания транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Кроме того, они запросят Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о расформировании Минской группы.