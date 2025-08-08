Даниил Гетманцев считает, что Украине не следует ожидать границ 1991 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев считает, что Украине не следует ожидать границ 1991 года и ей придется пойти на тяжелые компромиссы в рамках переговорного процесса.

"Я бы точно не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991 года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы", - сказал он в эфире телеканала "Новости. Live".

Он добавил, что уже появляется база для "тех или иных договоренностей".

По информации газеты The Telegraph, Владимир Зеленский уже признал невозможность вернуть контроль над утерянными территориями с помощью вооруженных сил. При этом результаты опроса общественного мнения, проведенного американской социологической службой Gallup, свидетельствуют о том, что доля жителей Украины, желающих быстрого завершения конфликта путем мирных переговоров, достигла 69%, более чем втрое превысив показатель 2022 года.