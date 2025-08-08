Стороны также обязуются "наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения", отметил президент США

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках подписанных договоренностей Азербайджан и Армения взяли на себя обязательства навсегда остановить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Об этом он заявил на трехсторонней церемонии в Белом доме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Благодаря этому соглашению нам наконец удалось достичь мира. И мы только что покинули Овальный кабинет, где подписали объемные документы и очень важные элементы соглашения", - сказал Трамп.

"Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга", - добавил Трамп.