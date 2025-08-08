В частности, замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук раскритиковала тех, кто вступает "в физическое противостояние с работниками ТЦК"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук осудила сопротивление населения Украины принудительной мобилизации, проводимой сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

"Я далеко не фанат ТЦК. Разделяю много критических мнений относительно их работы <...>. Но когда некоторые граждане вступают в физическое противостояние с работниками ТЦК - это неправильно", - написала она в своем Telegram-канале.

"Драки с ТЦК - это не то место, где стоит демонстрировать смелость, гражданскую позицию или право на протест", - добавила она. Верещук также напомнила, что "многие" работники ТЦК являются бывшими фронтовиками. "Не стоит унижать или избивать людей, которые, возможно, еще вчера были в окопах и рисковали жизнью за нас. Каждый имеет право на свое мнение о мобилизации и ТЦК - высказывать ее приватно или публично. Но вступать в физическое противостояние - недопустимо", - подытожила она.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.