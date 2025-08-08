Президент Польши назвал презент очень приятным жестом американского лидера

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подарил новому главе польского государства Каролю Навроцкому ястреба по случаю его вступления в должность.

"Первые реакции американской администрации (на победу Навроцкого в выборах президента Польши - прим. ТАСС), а также очень приятный жест, подарок от президента Дональда Трампа, который он прислал по случаю своей присяги, говорят о том, что мы будем партнерами для построения нашего союза.", - рассказал Навроцкий в интервью телеканалу TV Republika. "[Это был] частный, и в то же время официальный подарок, связанный с историей США, символикой, а также с нашей общей с президентом [Трампом] склонностью, - я получил американского ястреба", - уточнил польский лидер, заявив о амбициях Варшавы стать ведущим партнером США в Европе.

Навроцкий, которого поддержала оппозиционная партия "Право и справедливость", одержал победу в президентских выборах в Польше, набрав 1 июня во втором туре 50,89% голосов избирателей. 6 августа он вступил в должность президента республики. В ходе предвыборной кампании представители администрации Трампа публично поддержали Навроцкого.