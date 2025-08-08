Трамп заявил, что 8 августа объявит, где встретится с Путиным

Президент США назвал место "популярным"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что позднее в пятницу, 8 августа (по времени США, 9 августа по московскому времени), объявит, где состоится его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным. По мнению американского лидера, речь идет о "популярном" месте.

"Мы встретимся с Россией", - сказал Трамп, имея в виду встречу с Путиным. "Мы объявим, где именно. Думаю, место будет очень популярным по многим причинам. Но мы объявим немного позднее", - добавил американский лидер на трехсторонней церемонии в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы назовем вам место сегодня", - пояснил Трамп. "Мы назовем место, <...> думаю, все вы будете очень рады", - добавил он. "Место хорошее", - заверил американский лидер.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 августа заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.