Трамп заявил, что США представят дополнительные сведения по украинскому кризису

Администрация США работает над урегулированием конфликта, подчеркнул американский президент

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация через некоторое время представит дополнительные данные относительно украинского кризиса.

Выступая на трехсторонней церемонии в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Трамп отметил, что администрация США работает над урегулированием конфликта между Россией и Украиной. "Несколько позже мы представим вам дополнительную информацию [на этот счет]", - заявил Трамп.