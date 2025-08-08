МИД Объединенных Арабских Эмиратов призвал мировое сообщество "взять на себя ответственность и положить конец этим незаконным действиям"

ДУБАЙ, 8 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты осудили стремление Израиля установить контроль над сектором Газа, предупредив, что такое решение может привести к "катастрофическим последствиям".

"Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили и выразили глубокое возмущение в связи с решением израильского правительства о захвате сектора Газа, предупредив о катастрофических последствиях этого шага, новых жертвах среди мирного населения и усугублении гуманитарной ситуации в секторе", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

Эмиратский МИД призвал международное сообщество, ООН и Совет Безопасности всемирной организации "взять на себя ответственность и положить конец этим незаконным действиям". Как подчеркивается в заявлении, "защита прав палестинцев уже стала не только политическим выбором, но и представляет собой моральную, гуманитарную и юридическую необходимость".

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на заявление канцелярии израильского премьера, информировала о том, что военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьером план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. Согласно его положениям, Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.