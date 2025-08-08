Глава Ведомства федерального канцлера Германии считает, что в конечном счете во главе угла должно быть взаимное уважение

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Глава Ведомства федерального канцлера ФРГ, министр по особым поручениям Торстен Фрай полагает, что Европейский союз (ЕС) заинтересован в том, чтобы отношения с Россией как центральным игроком в Европе "когда-нибудь" нормализовались.

"Мы в любом случае останемся соседями. Россия останется не только крупной страной в Азии, но и в качестве центрального игрока в Европе. И именно поэтому мы кровно заинтересованы в том, чтобы эти отношения в какой-то момент вновь нормализовались. Нам предстоит сделать много шагов на этом пути, и важно, чтобы в конечном итоге правила соблюдались", - отметил Фрай в интервью радиостанции Deutschlandfunk, отвечая на вопрос о перспективах развития отношений РФ и ЕС.

Он утверждал, что в конечном счете во главе угла должно быть взаимное уважение. "Мы действительно должны выйти на устойчивые переговоры и результаты", - констатировал он. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, по мнению политика, не должны проводиться без участия Украины и Европы. Тем не менее он убежден, что президент США Дональд Трамп учитывает интересы европейской безопасности.

Фрай заявил, что пока не может представить себе возвращение к поставкам газа по трубопроводу "Северный поток", поскольку этот вопрос не является ключевым. Для его решения, как считает глава Ведомства канцлера ФРГ, необходимо предпринять еще много шагов.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. Заявления о готовящемся саммите были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял российский лидер. Беседа продолжалась около трех часов.