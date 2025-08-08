Кроме того, состоится воздушный парад, в котором будут задействованы самолеты времен Второй мировой войны

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III запишет аудиообращение к нации на следующей неделе в связи с 80-летней годовщиной победы над милитаристской Японией. Об этом сообщила газета The Daily Mirror со ссылкой на источники.

По ее данным, обращение Карла III будет распространено Букингемским дворцом 15 августа. Отмечается, что он лично занимается составлением текста, в котором отдаст дань уважения "величайшему поколению". Как напомнило издание, 15 августа 1945 года король Великобритании Георг VI, дед действующего монарха, выступил с обращением к нации, в котором рассказал, что "Япония капитулировала".

Газета добавила, что память погибших почтут по всей стране двумя минутами молчания. В Национальном мемориальном парке Арборитум, расположенном в графстве Стаффордшир в центральной части Англии, пройдет специальная служба с участием действующих военнослужащих и ветеранов. Кроме того, состоится воздушный парад, в котором будут задействованы самолеты времен Второй мировой войны.