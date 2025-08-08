Президент США отметил, что шанс есть

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание мирной договоренности с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в ближайшие несколько месяцев.

На прошедшей в пятницу в Белом доме церемонии подписания президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном мирных договоренностей журналисты спросили американского лидера, считает ли он возможным аналогичное событие с участием Путина и Зеленского в перспективе предстоящих нескольких месяцев. "Мой инстинкт подсказывает мне, что у нас есть шанс", - сказал в ответ Трамп.

"И вы убедитесь в этом позже, а может быть даже сегодня, но у нас есть шанс. Послушайте, этот вопрос должен быть решен", - резюмировал он.