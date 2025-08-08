Президент ЮАР поддержал мирные инициативы, которые положат конец боевым действиям на Украине

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса провел 8 августа телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого высказал поддержку мирным инициативам по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщила администрация президента Южно-Африканской Республики.

"Президент Рамапоса заслушал брифинг Зеленского о мирном процессе между Россией и Украиной, - говорится в сообщении. - Зеленский выразил признательность ЮАР за ее неизменную поддержку в поиске мирного урегулирования конфликта и подтвердил приверженность Украины установлению устойчивого мира с Россией. Президент Рамапоса приветствовал брифинг и заверил в неизменной поддержке ЮАР мирных инициатив, которые положат конец боевым действиям, гибели людей и разрушению инфраструктур".