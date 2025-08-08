Баку и Вашингтон создают рабочую группу для хартии о стратегическом партнерстве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что двусторонние отношения между США и Азербайджаном выходят на новый уровень

БАКУ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент США Дональд Трамп подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран, предусматривающий создание стратегической рабочей группы для подготовки хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и США. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки о создании стратегической рабочей группы с целью подготовки хартии о стратегическом партнерстве между двумя странами", - говорится в сообщении.

Говоря о подписании этого документа, Алиев заявил, что двусторонние отношения между США и Азербайджаном выходят на новый уровень. "Мы начинаем путь к стратегическому партнерству. Хартия о стратегическом партнерстве будет подготовлена в течение нескольких месяцев", - сказал Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с Трампом.