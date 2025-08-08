Как сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян, лидеры стран заключили меморандум о наращивании потенциала проекта "Перекресток мира", еще два договора касаются ИИ и сотрудничества в области полупроводников и энергетической безопасности

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи в Белом доме подписали три документа, касающихся трех ключевых сфер. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

"С целью углубления стратегического сотрудничества в трех ключевых областях правительства Армении и Соединенных Штатов подписали меморандумы о взаимопонимании", - написала она на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Пресс-секретарь Пашиняна заявила, что лидеры Армении и США заключили меморандум о партнерстве в наращивании потенциала проекта "Перекресток мира", который подразумевает разблокирование региональных коммуникаций. Еще два документа касаются искусственного интеллекта и инновационного партнерства в области полупроводников, а также партнерства в области энергетической безопасности.

Ранее Общественный телеканал Армении сообщал, что во время двухсторонней встречи главы Армении и США обменялись мнениями об углублении армяно-американского стратегического партнерства.

8 августа Трамп, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели двусторонние, а также совместную трехстороннюю встречу, по итогам которых они подписали несколько ключевых документов для Азербайджана и Армении. Лидеры трех стран приняли декларацию о мирном урегулировании, Азербайджан и Армения обязались отказаться от боевых действий, уважать суверенитет и целостность друг друга в рамках движения к миру. Кроме того, США заявили о снятии ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном.