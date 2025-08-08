По мнению президента США, вероятность этого была "очень высока"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что конфликт на Украине мог перерасти в мировую войну, но сейчас такой опасности нет.

"Могла быть мировая война", - сказал американский лидер. "А я предотвратил это", - добавил он, имея в виду усилия его администрации по урегулированию конфликта на Украине.

"Теперь вопрос лишь в том, как это урегулировать. Это может произойти очень скоро", - подчеркнул глава вашингтонской администрации на трехсторонней церемонии в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Была бы мировая война, если бы не я", - повторил Трамп. По его мнению, вероятность этого была "очень высока".