Декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ подчеркнул, что "вопрос законности власти в Киеве стоит очень остро"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Западные страны ведут поиск альтернативных фигур в украинском руководстве, не исключено, что осенью или зимой пройдут выборы, после которых можно будет говорить о правомерности подписания Киевом документов об урегулировании конфликта на Украине. Такой оценкой поделился с ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

"Вопрос законности власти в Киеве стоит очень остро. Легитимность [Владимира] Зеленского в глазах нашей страны отсутствует. Для заключения долгосрочных соглашений, закрепляющих новые реалии, в Киеве должна быть сформирована власть, обладающая полнотой полномочий, что возможно только через выборы", - сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, "наблюдаются признаки того, что западные страны уже ведут поиск альтернативных фигур в украинском руководстве". "Не исключено, что осенью или зимой могут состояться выборы, которые создадут условия для окончательного оформления политических договоренностей", - считает Сушенцов.

29 июля Служба внешней разведки РФ сообщила, что США и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины.

Выборы президента должны были пройти на Украине в марте 2024 года. Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. При этом сам он заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.