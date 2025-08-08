Руководство Центральным командованием ВС США перешло к адмиралу Брэду Куперу

Церемония передачи командования состоялась в Тампе

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Адмирал ВМС США Брэд Купер принял руководство Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM). Об этом говорится в заявлении командования, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

"Генерал Майкл Курилла, покидающий пост главы CENTCOM, передал командование адмиралу Брэду Куперу", - указывается в заявлении. Церемония передачи командования состоялась в Тампе (штат Флорида).

Курилла возглавлял Центральное командование ВС США с апреля 2022 года. Он руководил планированием и проведением 15 крупных военных операций, включая Midnight Hammer ("Полуночный молот"), в ходе которой США в июне 2025 года нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Купер ранее был заместителем Куриллы.