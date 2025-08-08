Президент Азербайджана также назвал 8 августа историческим днем в отношениях Баку и Еревана

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Официальное подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией не должно затянуться, если документ уже парафирован сторонами. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Считаю, не стоит терять времени. Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться", - подчеркнул Алиев.

По его словам, 8 августа является историческим днем в отношениях Баку и Еревана и будет иметь очень положительные последствия для всего региона. "Произошедшее сегодня между Азербайджаном и Арменией также будет очень важно для всего региона, для всех тех, кто хочет мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - отметил президент.

Алиев и Пашинян в пятницу по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне подписали совместную декларацию, она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.