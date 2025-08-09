Так в офисе ответили на просьбу прокомментировать подготовку к встрече президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Офис губернатора Аляски отказался комментировать возможную подготовку к саммиту России и США на территории штата, перенаправив вопросы о безопасности в Белый дом и Секретную службу США.

Такой ответ был получен в пятницу корреспондентом ТАСС на просьбу прокомментировать подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"На данный момент у нас нет информации для обнародования, - заявили в офисе. - Если у вас есть вопросы, вам необходимо обратиться в Секретную службу США. Они будут основным ведомством".