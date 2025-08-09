Директор Центра по изучению проблем международной безопасности Университета Нотр-Дам подчеркнул, что "украинский конфликт созрел до степени урегулирования"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ждут давно требующие решения ключевые вопросы, и намерение лидеров двух стран провести на будущей неделе личную встречу воодушевляет. Такую точку зрения высказал в пятницу ТАСС директор Центра по изучению проблем международной безопасности Университета Нотр-Дам (штата Индиана) Майкл Деш, комментируя объявления Москвы и Вашингтона о планах проведения 15 августа очных переговоров Путина и Трампа в штате Аляска.

"То, что президенты Трамп и Путин встречаются лично, является позитивным развитием событий", - отметил американский политолог. "Я не уверен, что украинский конфликт созрел до степени урегулирования. Однако есть много других важных вопросов, попытаться решить которые российскому и американскому лидерами надо было давным-давно. То, что они готовы встречаться, - воодушевляющий признак", - сказал Деш.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил в Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. "Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - пояснил он. По свидетельству Ушакова, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков. "Соответствующее приглашение президенту США уже передано", - заявил помощник российского лидера.