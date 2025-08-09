Милей хочет ввести уголовное наказание за нарушение бюджетной дисциплины

Президент Аргентины также заявил, что не допустит отмены реформ, запущенных его правительством

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 августа. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что подготовит законопроект о введении уголовной ответственности для законодателей и чиновников в случае, если их действия приводят к дефициту бюджета.

"В ближайшие дни я направлю в Конгресс законопроект для введения наказания за принятие бюджета с дефицитом. Эта инициатива создает строгое фискальное правило, которое требует от госсектора достижения бюджетного баланса или профицита", - сказал он в обращении к нации.

По замыслу Милея, любые новые расходы должны означать сокращение финансирования другой статьи бюджета в том же объеме. "Также будет введено уголовное наказание для законодателей и чиновников, которые не выполняют эти новые фискальные правила", - добавил он.

Президент также заявил, что не допустит отмены запущенных его правительством реформ.

Обращение последовало за заседанием Палаты депутатов парламента Аргентины, на котором были одобрены несколько инициатив, против которых выступает исполнительная власть. Ранее на этой неделе Милей наложил вето на принятые Конгрессом законопроекты о повышении пенсии и объявлении чрезвычайной ситуации в сфере помощи инвалидам.

Милей в своей первой речи в качестве главы государства в декабре 2023 года охарактеризовал ситуацию как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов.