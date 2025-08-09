Президент США уточнил, что Вашингтон изучает вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и возвращение части районов Украины Россией, и уступки территории Украиной. При этом он добавил, что Владимир Зеленский "должен быть готов что-то подписать".

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на трехсторонней церемонии с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, американский лидер заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет".

"Мы рассчитываем на то, что некоторые из них будут возвращены, [произойдет] некоторый обмен. Это сложный вопрос", - сказал Трамп. Он добавил, что обмен территориями произойдет "на благо" обеих сторон, и пообещал рассказать об этом позже. При этом он добавил, что "Зеленский должен быть готов что-то подписать".