Попытки президента США создать "равносторонний треугольник", в котором Вашингтон, Москва и Пекин одинаково удалены друг от друга, потерпели неудачу, уверен замдиректора Института международной стратегии и безопасности Шанхайской академии международных исследований

ШАНХАЙ, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Президент США Дональд Трамп не смог отдалить Россию и Китай, переоценив влияние Вашингтона на Москву. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил заместитель директора Института международной стратегии и безопасности Шанхайской академии международных исследований Чжао Лун.

"Трамп недооценил устойчивость стратегического партнерства Китая и России и переоценил влияние США на внешнюю политику РФ", - сказал он. Попытки американского лидера создать "равносторонний треугольник", в котором Вашингтон, Москва и Пекин одинаково удалены друг от друга, потерпели неудачу, добавил эксперт.

"Трамп до сих пор не ввел жесткие пошлины против России, поскольку этот ультиматум - распространенная переговорная тактика Трампа, - предположил профессор. - Его основная цель - урегулировать проблему, добиться прекращения огня и получить позитивный ответ от России, а не провоцировать эскалацию или способствовать распространению конфликта".

По его словам, вероятность введения вторичных пошлин против Китая за покупку российской нефти довольно низка, поскольку Трамп не хочет сорвать текущие торгово-экономические переговоры между США и КНР. Если подобные санкции будут введены, такие страны, как Китай и Индия, вероятно, примут ответные меры, отметил эксперт. Китай в таком случае мог бы приостановить переговоры по тарифам, сказал профессор. "Более того, Европа и Турция являются крупнейшими покупателями российских энергоносителей после Китая и Индии, что затрудняет взаимодействие США с соответствующими странами", - отметил Чжао Лун.

Трамп 14 июля заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей по урегулированию вокруг Украины, после чего намеревается ввести торговые пошлины в размере 100% против Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля американский лидер выступил с заявлением, что сокращает указанный срок до 10 дней, отметив, что не знает, повлияет ли такой шаг на позицию России. 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов.