Экс-конгрессмен Кусинич: встреча Путина и Трампа снизит напряженность

По мнению политика, встреча двух лидеров "поможет прекратить страдания" в России и на Украине, вызванные конфликтом

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа имеет значение для всего мира, она поможет снизить напряженность между Москвой и Вашингтоном и нормализовать двусторонние отношения. Такое мнение высказал в пятницу корреспонденту ТАСС бывший американский конгрессмен-демократ Деннис Кусинич.

"Эта встреча имеет глобальное значение. США и России следует быть друзьями, работать сообща ради мира и процветания. Первый шаг состоит в том, чтобы понять опасения друг друга", - отметил, Кусинич, который был одним из основателей рабочей группы в Палате представителей Конгресса США по укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества с Россией. Так он прокомментировал объявления Москвы и Вашингтона о планах проведения 15 августа очных переговоров Путина и Трампа в штате Аляска.

"Одного лишь прекращения огня на Украине недостаточно, чтобы положить конец войне. США должны убедиться, что ЕС воздержится от агрессии, а если конечной целью [Вашингтона], действительно, является мир, то распустить НАТО", - подчеркнул Кусинич, который участвовал в президентских гонках в США в 2004 и 2008 годах. По его мнению, встреча двух лидеров "поможет прекратить страдания" в России и на Украине, вызванные конфликтом. "Президент Трамп может изменить эту ситуацию", - добавил бывший законодатель США.

"Президент Путин продемонстрировал терпение, силу и рассудительность. Любые дипломатические контакты между ним и президентом Трампом снизят напряженность между нашими странами", - отметил экс-конгрессмен. По его мнению, Москва и Вашингтон "должны работать сообща, чтобы приблизиться к ядерному разоружению". "Пусть эта встреча станет первым шагом к восстановлению отношений между США и Россией", - заключил Кусинич.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.