Пашинян: Ереван предлагал "Перекресток мира" РФ, но Трамп заинтересовался больше

Некоторые партнеры проявили к проекту первоначальный интерес, отметил премьер Армении

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил другим партнерам, в том числе России, инвестировать в проект "Перекресток мира", но президент США Дональд Трамп заинтересовался больше других.

"Мы предложили проект "Перекресток мира" всем нашим партнерам, включая Россию, и предложили инвестировать в него. Некоторые партнеры проявили, по крайней мере, первоначальный интерес. Однако американский интерес к инвестированию в эту программу был явно иным. Президент Трамп заинтересовался больше", - отметил Пашинян на онлайн-пресс-конференции из Вашингтона.

Проект "Перекресток мира" подразумевает открытие экономических коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.