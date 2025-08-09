Премьер-министр республики назвал историческим событием подписание декларации о мирном урегулировании

ЕРЕВАН, 9 августа. /ТАСС/. Армения и Азербайджан уже установили мир, подписав документы в Вашингтоне. Об этом на транслируемой онлайн пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"То, что произошло сегодня, - историческое событие. Я уже несколько месяцев говорю, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир. Сегодня мы можем сказать, что мир установился, и установился он в рамках суверенитета и территориальной целостности наших стран", - отметил он.

Пашинян добавил, что разблокирование коммуникаций и открытие границ привлечет миллиардные инвестиции в экономику Армении и призвал граждан страны "объединиться вокруг повестки мира".

В пятницу вечером Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали меморандум о разблокировании коммуникаций. Дорога, которая пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, будет носить название "Дорога Трампа".