Эксперт Сушенцов: давление Трампа на Индию окажется недолговечным

Член научно-экспертного совета при Совете безопасности России считает, что Соединенные Штаты рассматривают республику как стратегического партнера в контексте противодействия Китаю и стремятся к тому, чтобы она признала первенство Вашингтона

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пошлины администрации президента США Дональда Трампа против Индии вызваны не стремлением сократить импорт российской нефти, а желанием заставить Нью-Дели следовать внешнеполитическому курсу Вашингтона. Такие попытки обречены на провал, поэтому американское давление окажется недолговечным, рассказал ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

"Примечательно, что решение о пошлинах против Индии было принято до получения результатов встречи спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Хотя формальным поводом стали закупки российской нефти, реальные причины давления на Нью-Дели лежат в иной плоскости", - указал эксперт.

"Индия - крупнейшая в мире по численности населения страна, растущая опережающими темпами. США рассматривают ее как стратегического партнера в контексте противодействия Китаю и стремятся к тому, чтобы она признала первенство Вашингтона и не выступала с самостоятельным внешнеполитическим курсом. Однако применяемые методы вряд ли приведут к желаемому результату, поэтому давление США на Индию окажется недолговечным", - отметил собеседник агентства.

По его словам, "переговорная тактика Трампа включает применение давления с последующим выходом на более выгодные для США условия, а когда этот подход не срабатывает, президент предпочитает декларировать победу, тихо отменяя ранее принятые решения". По оценке эксперта, "американские торговые барьеры вводятся в провокационной манере, часто исключающей возможность компромисса, а в некоторых случаях, как с Бразилией, Трамп напрямую вмешивается во внутреннюю политику, поддерживая оппозицию действующей власти".

"Подобные действия вызывают растущее сопротивление правящих элит, которые ищут симметричные и асимметричные ответные меры. Президент Бразилии [Луис Инасиу Лула да Силва], например, выступил с инициативой коллективного ответа стран БРИКС на американское давление. Не исключено, что это будет результативная инициатива", - заключил Сушенцов.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как следует из указа Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Таким образом, пошлины на импорт индийских товаров в США доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что предпримет все необходимые шаги для защиты своих интересов.