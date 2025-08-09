Адвокаты башкана автономии считают, что взятие под стражу на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием

КИШИНЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Защитники обжаловали в кассационном порядке решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, которое было вынесено до завершения судебного процесса.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Наталью Байрам телеканал "Первый в Молдове".

"Защита считает, что взятие под стражу Евгении Гуцул на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием", - приводит Telegram-канал слова юриста, которая обратила внимание и на другие процессуальные нарушения.