КИШИНЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Защитники обжаловали в кассационном порядке решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, которое было вынесено до завершения судебного процесса.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката Наталью Байрам телеканал "Первый в Молдове".
"Защита считает, что взятие под стражу Евгении Гуцул на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием", - приводит Telegram-канал слова юриста, которая обратила внимание и на другие процессуальные нарушения.