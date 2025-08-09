Альянс считает это значительным шагом в направлении региональной безопасности

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс приветствует примирение Азербайджана и Армении, готов к работе с обеими странами. Об этом заявила глава пресс-службы НАТО Эллисон Харт.

"НАТО приветствует прогресс в деле мира между Арменией и Азербайджаном и благодарит президента США за его вклад в этот процесс. Мы готовы работать с Арменией и Азербайджаном", - написала она в X.

По ее словам, НАТО считает эти события "значительным шагом в направлении региональной безопасности".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.