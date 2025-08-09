В акции участвуют несколько десятков человек

КИШИНЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Сторонники арестованной главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул намерены пикетировать следственный изолятор до освобождения политика. Об этом сообщили ТАСС участники демонстрации, которая проходит пятый день подряд.

"Мы заявляем о бессрочной акции протеста. Будем добиваться освобождения Евгении", - сказал один из активистов акции партии "Возрождение", которая входит в оппозиционный блок "Победа". В акции принимают участие несколько десятков человек, на воскресенье сторонники Гуцул запланировали более масштабную акцию.

Ранее руководство пенитенциарного учреждения отказало депутатам парламента Молдавии в праве проверить условия содержания Гуцул в камере, что вызвало обеспокоенность демонстрантов. В субботу адвокат политика Наталью Байрам сообщила ТАСС, что обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул до завершения судебного процесса. По словам юриста, судья допустила ряд процессуальных нарушений и злоупотреблений.